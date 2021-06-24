أزمة المهاجرين مجدداً.. ’كارثة’ قبالة السواحل اليمنية

2021/06/24 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت قبالة سواحل اليمن، غرق نحو 300 مهاجر إثر انقلاب سفينة كانت تقلهم، في الآونة الأخيرة.

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وقال ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة، إن "ما يصل إلى 300 مهاجر غرقوا إثر انقلاب سفينة قبالة سواحل اليمن في الآونة الأخيرة، مما يسلط الضوء على مخاطر مسار الهجرة الطويل من القرن الأفريقي إلى دول الخليج بحثًا عن العمل".

وأوضح، أن "أزمة المهاجرين تزيد من الضغط على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل في اليمن".

وكانت الأمواج قد جرفت عدداً من الجثث إلى ساحل اليمن على البحر الأحمر، الشهر الجاري، بعد غرق قارب مهاجرين.

"رويترز"

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