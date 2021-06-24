سائرون تجتمع مع وزير المالية و تطرح عليه 4 محاور اهمها سعر الدولار

2021/06/24 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت عضو مجلس النواب ماجدة التميمي، الخميس، عقد اجتماع بين اللجنة المالية ووزارة المالية، تم خلالهل طرح 4 محاور نت بيتها سعر صرف الدولار.

وذكر المكتب الاعلامي للتميمي في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (24 حزيران 2021)، ان "التميمي طرحت عدة محاور على السيد وزير المالية منها :- المحور الاول :- عدم أستقرار سعر صرف الدولار وارتفاعه في الفترة الاخيرة مع تأشير أرتفاع أسعار السلع بشكل عام مما سبب في زيادة معاناة المواطنين".

واضاف البيان، اما المحور الثاني فتناول "أرتفاع في حجم الاستيرادات العشوائية دون الأستناد الى المنهاج الإستيرادي ليتم أستيراد السلع التي يحتاجها البلد فعلا، اما المحور الثالث فحول نسبة المنجز من الاصلاحات التي تضمنتها الورقة البيضاء، فيما تناول المحور الرابع بيان الموقف الفعلي من موضوع أتمتة الكمارك والضرائب".

واوضح البيان، ان "التميمي دعت الى ضرورة تخفيف العبء عن المواطنين والسيطرة على الأسعار وتوجيه المبادرات نحو إحداث تنمية حقيقية في البلد (القطاعين الصناعي والزراعي)".

وتابع، ان "وزير المالية أجاب على المحاور المطروحة من قبل النائب ماجدة التميمي وذكر بأن أرتفاع أسعار السلع والمواد الاولية سببه تأثرهما بأرتفاع الأسعار في البورصة العالمية، لاسيما للحديد والذرة والسكر والى تغيير سعر الصرف اذ كان أرتفاعهما بنفس التوقيت مما اثر على السوق بشكل كبير، الا ان الاسعار العالمية اخذت بعدها بالهبوط بسبب أكتشاف اللقاح لفايروس كورونا".

وأثنى وزير المالية "على ما تفضلت به النائب الدكتورة ماجدة التميمي حول غياب المنهاج الأستيرادي لتحديد السلع الضرورية التي يحتاجها السوق، كما أشار الى التأثير السلبي لقرارات منع استيراد بعض الفقرات من قبل وزارة الزراعة مثل الدواجن والبيض مما أثر على أرتفاع الأسعار".

وذكر وزير المالية، ان "35% من الإصلاحات المذكورة في الورقة البيضاء ترجع مسؤولية تطبيقها الى وزارة المالية والوزارة تعطيها الأهمية الكبيرة لما لها تأثير على مجمل الأنشطة الأقتصادية والإيرادات الاخرى مثل موضوع الأتمتة الخاصة بالكمارك والضرائب، وأشار الى إن الامور ذاهبة بأتجاه الصحيح اذ تم التعاقد على أتمتة الكمارك ومفاتحة بعض الجهات لأتمتة الضرائب".

وبين الوزير خلال الاجتماع، انه "فيما يخص موضوع صرف مبلغ 200 مليار دينار للأقليم ،أجاب معالي الوزير بأن الموضوع قد طرِح فعلا ولكن هناك خلافات بين طريقة أحتسابنا لمستحقات الأقليم وطريقة أحتسابهم ، ولم يتم الصرف لحد الآن مع اشارته الى عدم تسليم الأقليم للحصة المقررة كما في موازنة عام 2021".

واكد المكتب الاعلامي، ان "التميمي اكدت على ضرورة العمل الجاد على انشاء قاعدة البيانات خاصة بالملاكات الوظيفية لدرج المستحقات الفعلية فقط في الموازنة بالنسبة لفقرة رواتب الموظفين مع حصر الملاكات الفعلية لكل وزارة وتزويد وزارة المالية بها وهي مسألة بسيطة لا تحتاج لكل هذا الوقت والتسويف والمماطلة، و طرح معالي وزير المالية بأن هناك سوء فهم من قبل من قام بتفسير الفقرة الخاصة بصناديق البترودولار اذ تم تفسيرها بشكل مغاير لما آرادته السلطة التشريعية، على آثره تم الطعن بها ولذلك تم تزويد السيد الوزير بكتاب من قبل اللجنة المالية بالتفسير الصحيح للفقرة تمهيدا لتطبيقها في المحافظات المنتجة".

واشار المكتب الاعلامي الى ان التميمي "طالبت وزارة المالية بتقارير عدة منها حجم النفقات والايرادات الكلية الفعلية مع حجم الدين الداخلي والخارجي".

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