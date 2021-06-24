نقيب صيادلة العراق يوضح العمق التاريخ والانساني لهذه المهنة في البلاد

2021/06/24 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح نقيب صيادلة العراق، مصطفى الهيتي، اليوم الخميس، العمق التاريخ والانساني لهذه المهنة في البلاد.وقال اعلام النقابة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بدعوة كريمة من الامانة العامة لاتحاد […]

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