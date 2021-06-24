2021/06/24 | 20:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، الخميس، توقيع عقد استثماري لتوليد الطاقة النظيفة عبر مشاريع في وسط وجنوب العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، 24 حزيران/يونيو، أنّ العقد أبرم مع "شركة المصدر الإماراتية" لإنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة النظيفة.

اقرأ/ي أيضًا: العراق: افتتاح مشروع نفطي جديد بطاقة 100 ألف برميل يوميًا

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في كلمة خلال حفل التوقيع بين وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية، إنّ "الحكومة تمضي بخطط تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة"، مبينًا أنّ "العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري وبنسبة 20 - 25% من الطاقة المنتجة والتي تعادل من 10 - 12 غيغا واط".

وأضاف، أنّ "التوقيع مع الشركة الإماراتية خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق".

فيما أكدت رئيس هيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، وفق البيان، على "أهمية العقد الاستثماري لتوليد الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الحكومة في الحصول على طاقة نظيفة بكلفة أقل، فضلاً عن اعتماد معايير البيئة النظيفة والصحة والسلامة".

وقال النجار، إنّ "الحكومة تخطط لتوقيع مزيد من العقود التي تسهم في تعزيز الطاقة التوليدية، وبما يغطي الحاجة المحلية".

اقرأ/ي أيضًا:

خبير يوضح حول النمو الاقتصادي في العراق: "الأرقام تكذب أحيانًا"

العراق يبني منصة نفطية جديدة لرفع طاقة التصدير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط العراقية تعلن توقيع "أضخم عقد" لإنتاج الطاقة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط العراقية تعلن توقيع "أضخم عقد" لإنتاج الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).