وباء كورونا تفشى قبل 20 ألف عام وفق دراسة جديدة

2021/06/24 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون أميركيون دليلا على أن وباء فيروس كورونا اجتاح شرق آسيا منذ حوالي 20 ألف عام وكان مدمرا بما يكفي لترك بصمة وراثية تطورية على الحمض النووي للأشخاص على قيد الحياة اليوم.

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