2021/06/24 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت إمارة أبو ظبي، اليوم الخميس، عدم السماح للسائحين القادمين إلى الإمارة بتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد.ويأتي هذا القرار بعد أيام من اقتراح إطلاق تطبيق حكومي يسمح بحصول أي شخص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إمارة أبو ظبي: السائحون لن يحصلوا على لقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

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