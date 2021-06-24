2021/06/24 | 20:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن زهير الأعرجي القائم بأعمال رئيس مدينة الموصل العراقية عن وجود خطط مستقبلية وبرامج لإعمار المدينة على مدى 5 سنوات.وقال زهير الأعرجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إن فريقاً شكل قبل عامين من النواب والمعاونين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطط لإعمار الموصل على مدى 5 سنوات وتخصيص 105 مليارات دينار جديدة للمدينة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطط لإعمار الموصل على مدى 5 سنوات وتخصيص 105 مليارات دينار جديدة للمدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).