سعر الدولار يستقر في العراق بعد انخفاضه الاخير

2021/06/24 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت البورصة العراقية، اليوم الخميس، استقرار سعر صرف الدولار بعد اغلاق البورصة بسعر 147,350 دينار للورقة فئة 100 دولار اميركي.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، انه "بعد الانخفاض الذي شهدة الدولار صباح اليوم، اغلقت البورصة ظهر اليوم، باستقرار سعر صرف الدولار عند 147,350 دينار للورقة النقدية فئة 100 دولار".

وشهدت بورصة الكفاح صباح اليوم، انخفاض سعر صرف الدولار الى 147,300 وتراوحت بين بورصة واخرى في المحافظات.

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