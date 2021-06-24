"نحتاج الى هذه المدة".. وزير التجارة يتحدث عن تصدير الحنطة الى خارج العراق

2021/06/24 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الخميس، انه من الصعوبة الحديث عن قرب تصدير الحنطة الى خارج البلاد، خصوصا وان الاستقرار بالانتاج لم يحدث لتدفع الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم)، ان "الوزارة تنتظر سنتين ليتوضح لها كمية انتاج الحنطة، لنستطيع تحديد، قرار تصدير الفائض عن الحاجة المحلية من عدمه".

واضاف، ان "الاستقرار في الزراعة ووضوح الرؤيا حول ما يزرع من الحنطة امر ستراتيجي ، اذ ان حينها يمكن ان تتضح اذا ماتم التوجه للتصدير مبينا ان "هناك عوامل اخرى تنظر لها الوزارة منها كميات الامطار وكميات مايزرع من الحنطة وكميات مايسوق وقد يكون هذا الامر مختلف من سنة لاخرى".

الا ان الجبوري اكد، ان "العراق استطاع زراعة كميات كبيرة من الحنطة وسط حديث عن وجود فائض منها عن الحاجة المحلية وممكن تصديره الى الخارج".

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