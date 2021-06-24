من النجف ..التجارة تطلق تطبيق برنامج تموينيا على الهواتف الذكية في المحافظة

2021/06/24 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة التجارة ،اليوم الخميس عن اطلاق برنامج تمويني على الهواتف الذكية في محافظة النجف بعد اصدار البطاقات الالكترونية التموينية لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة وبالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي .وقالت الوزارة في بيان لها ان" الاعلان عن اطلاق برنامج تمويني كان برعاية وزير التجارة علاء الجبوري ومحافظة النجف خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة التجارة وديوان المحافظة وممثلي برنامج الاغذية العالمي وبحضور النائبة سناء الموسوي .واكد الوكيل الاداري للوزارة وليد الموسوي خلال المؤتمر ان المشروع جاء لتسهيل الأجراءات وتبسيطها على المواطنين في تنفيذ المعاملات الخاصة بالبطاقة التموينية وبطريقة حديثة ومتطورة وشفافة باستخدام التكنولوجيا والقضاء على الروتين في الاستخدام الورقي وشطب وحذف التكرارية والذي سيوفر قاعدة بيانات رصينة تعتمد عليها جهات عديدة فضلا عن كونه سيقضي المظاهر السلبية والفساد .واشار ان "وزارة التجارة عملت على هذا المشروع مع برنامج الاغذية العالمي ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة وقسم تقنية المعلومات في الوزارة وعلى مدى السنتين تخللتها عدة لقاءات واجتماعات واتفاقات وتدريب ملاكات على تحديث البيانات والتسجيل وصولا الى اصدار البطاقة التموينية الاكترونية ومن ثم تطبيقه اليوم على الهواتف الذكية .من جانبه اكد "محافظ النجف لؤي الياسري على دعم وزارة التجارة بهذا المشروع لتفعيل المفردات التموينية ومشروعها الواعد للسلة الغذائية الذي اقره مجلس الوزراء .واوضحت مدير عام "دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط ان" اساس المشروع هو لايجاد قاعدة بيانات موحدة لحصول المواطن على استحقاقه وأن " التطبيق يتضمن الملف الشخصي للمواطن والصفحة الرئيسية للتطبيق تتضمن عمليات البطاقة التموينية شطر , نقل ، أضافة أو حذف وغيرها من العمليات الأخرى وبعد الدخول على أي عملية من هذه العمليات تقود المستخدم إلى واجهة أخرى تتضمن الوقت المستغرق لأتمام العملية ورسوم الجباية والتعليمات الخاصة بها"حيث ان هذا التطبيق أنه يتحدى كل الصعاب والظروف الاستثنائية ويجنب المواطن الاجراءات الروتينية في تنفيذ معاملات البطاقة التموينية الورقية التي تثقل كاهله والحد من الفساد والهدر في المال العام ومنع الاحتكاك المباشر بالموظفين والقضاء على المعاملات الورقية.فيما اكدو ممثلو "برنامج الاغذية العالمي ان من الاهداف المستدامة لبرنامج الاغذية هي دعم الامن الغذائي في العراق من خلال الشراكة مع الحكومة لتطوير نظام البطاقة التمويني وعبر رقمية البطاقة التموينية وبناء قاعدة البيانات المحدثة ببيانات حقيقية لانظمة خدمات الحماية الاجتماعية ومن خلال البطاقة التموينية الالكترونية والرقم الوطني وعبر جهاز الهاتف الخلوي لترويج معاملات البطاقة التموينية والدفع والجباية ،أي يستطيع رب الأسرة أن ينجز المعاملة الخاصة به من اي مكان دون مراجعة دائرة التخطيط والمتابعة او فروع ومراكز التموين العائدة لها لأنجاز المعاملة مما يوفر على المواطن الجهد والعناء"./انتهى8

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