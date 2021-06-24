الكمارك تحبط محاولة تهريب 6 شاحنات مخالفة

2021/06/24 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الخميس، ضبط (٦) شاحنات مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن “كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية، تمكنت من ضبط (٦) شاحنات تحتوي على (محولات كهربائية+بطاريات+ سلك معدني+رول واشرطة) مخالفة للضوابط والتعليمات”.

وأشارت إلى “احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ”.

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