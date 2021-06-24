الدفاع النيابية: ثلاث دول مستعدة لتجهيز العراق بمنظومات دفاع جوي

2021/06/24 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عن استعداد ثلاث دول لتجهيز الحكومة العراقية والمؤسسة العسكرية بمنظومة دفاع جوي.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المؤسسة العسكرية والقوات الامنية بحاجة الى منظومات دفاع جوي حديثة ومتطورة"، لافتا الى أن "لجنة الامن والدفاع النيابية فاتحت وزارة الدفاع والقيادات الامنية، فضلا عن الحديث مع وزير الدفاع بحاجة العراق لمنظومات دفاع جوي حديثة في ظل وجود دول أبدت استعدادها لتجهيز العراق وهي فرنسا وكوريا والصين".وأضاف، أن "فرنسا أبلغت العراق بأنها مستعدة لتزويده منظومة دفاع جوي متطورة حتى وإن كان بالآجل"، داعيا "إلى التحرك للحصول على الغطاء الجوي المناسب".وأشار إلى أن "العراق بدأ بتطوير أمن المناطق الحدودية والنفطية، وهناك دور لوزارة النفط بدعم الأجهزة الامنية بمبالغ مالية لسد جميع الثغرات الموجودة"، كاشفا عن "وجود توجه بإكمال المناطق الحدودية والنفطية بكاميرات وطائرات حديثة".ودعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في وقت سابق، لزيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، فيما أكدت سعي الحكومة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي حديثة.

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