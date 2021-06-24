مختص يحسم الجدل بشأن فرضية ’حر الصيف يقتل كورونا’: قد يكون مسار المرض معقداً!

2021/06/24 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث البروفيسور نيقولاي نيكيتين من كلية الأحياء بجامعة موسكو، عن العلاقة بين الطقس الحار وحالة مرضى "كوفيد-19"، وفي الفيروس نفسه.

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وأشار البروفيسور نيكيتين، إلى أنه "منذ بداية جائحة كوفيد-19، اتضح أن درجات الحرارة العالية صيفا وأشعة الشمس، لا تؤثران في الفيروس التاجي المستجد وكذلك في طفراته وانتشاره".

وبين، "العلاقة الوحيدة قد تكون غير مباشرة، فالناس في الطقس الحار يحاولون مغادرة المدن، والكثيرون يعيشون في بيوتهم الصيفية الداتشا، أي تقل الاتصالات بين الناس وبالتالي يقل انتشار المرض مقارنة بموسم البرد".

وأضاف، "تعمل في هذه الحالة العوامل الاجتماعية، الحرارة والشمس الساطعة والأشعة فوق البنفسجية لا تأثير لها في الفيروس، وأما بالنسبة للسلالات، فلا يمكن القول بأن الحرارة تؤثر في انتشار الطفرات الجديدة".

وتابع، "ولكن الحر يؤثر سلبا في حالة الناس المصابين بكوفيد-19".

وأوضح، "على الأرجح، ستؤثر عدوى الفيروس التاجي المستجد أكثر في المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفي مقدمتهم الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية الدموية، لأن الجو الحار بالنسبة لهم هو عبء إضافي على القلب، أي قد يكون مسار المرض معقدا".

"نوفوستي"

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