28 دولة تؤيد مشروع يروج لعدم وجود بيئة آمنة لاجراء الانتخابات في العراق

2021/06/24 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الخميس، عن تأييد 28 دولة للمشروع الهولندي الذي يروج إلى عدم وجود بيئة آمنة لاجراء الانتخابات في العراق.

جاء ذلك في تغريدة للشابندر، على "تويتر" اليوم، (24 حزيران 2021)، وفيما يلي نصها:-

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس- بلاسخارت محافظة كربلاء، والتقت بوالدة الناشط في التظاهرات الذي تم اغتياله برصاص مجهولين، إيهاب الوزني.

وتأتي الزيارة بعد أيام من محاولة والدة الناشط إيهاب الوزني، الاعتصام أمام محكمة كربلاء للكشف عن قتلة ابنها، في حين تعرضت خيمتها للتمزيق أكثر من مرة.

وفي غضون الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا، يوثق تجاهل سيارات الأمم المتحدة والدة الناشط إيهاب الوزني، الأمر الذي رافقه انتقادات واسعة لسلوك الأمم المتحدة.

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