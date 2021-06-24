عاجل | الخارجية الأميركية: لدينا نقاط خلاف مع إيران بشأن الاتفاق النووي

2021/06/24 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

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– واشنطن: لن نعود لمحادثات فيينا إذا رأينا أنها لن تنتهي باتفاق.– واشنطن: المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي غير مفتوحة للأبد.– الخارجية الأميركية: لدينا نقاط خلاف مع إيران بشأن الاتفاق النووي.

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