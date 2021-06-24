الاتحادية تفتش عن السلاح غير المرخص في بغداد: هذه النتائج

2021/06/24 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن متهم مطلوب بقضايا جنائية، وضبط سلاح وعتاد، بعملية تفتيش في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث تمكنت من القبض على متهم مطلوب (م، ح، ج) بقضايا جنائية في منطقة (جكوك) ببغداد"، مبينة أنه "صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية من محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية".

وأشارت إلى "إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".في السياق، لفتت الاتحادية إلى "تنفيذ قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية عملية تفتيش في منطقة حي التراث في بغداد، تم خلالها العثور على بندقية كلاشنكوف اخمص خشبي، ومسدس صوتي مع مخزن مسدس، و٩ إطلاقات مسدس، تم ضبط المواد والتعامل معها اصولياً".

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