حملة واسعة لمكافحة المخدرات تطيح بعشرات المتهمين

2021/06/24 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على (32) متهما بمناطق مختلفة من العراق.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المتهمين توزعوا وفق التالي:في البصرة تم القبض على ( 7 ) متهمين،وفي نينوى على ( 6 ) متهمين،وفي المثنى على ( 2 ) متهمين،وفي واسط على ( 4 ) متهمين،

وفي بابل على ( 8 ) متهمين،وفي كربلاء على ( 5 ) متهمين".وأشارت إلى "ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (نصف كيلو) من مادة الكريستال المخدرة، وحبوب مخدرة متنوعة، إضافة إلى أدوات التعاطي ، والأسلحة النارية، تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32) مخدرات"، مبينة أن "هذه الواجبات جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية وتعاون المواطنين".

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