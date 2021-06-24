نيويورك توقف جولياني عن ممارسة المحاماة

2021/06/24 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت ولاية نيويورك، الخميس، رودولف جولياني، عن ممارسة المحاماة بعد أشهر من معركة عمدة نيويورك السابق لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية نيابة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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