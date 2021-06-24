المهزوز والنضال بالأجر: -اليتيم التائه- يمسك بيد -بابا بينيت-! - سعيد علام

2021/06/24 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام الحق أقول لكم:لا حق لحى إن ضاعتفى الأرض حقوق الأمواتلاحق لميت إن يهتكعرض الكلماتوإذا كان عذاب الموتىأصبح سلعةأو أحجبه أو أيقونةأو إعلانا أو نيشانافعلى العصر اللعنة،والطوفان قريب” بروتوكولات حكماء ريشنجيب سروربالرغم من ان سمته الأساسية انه "مهزوز"، نصف مجنون، نصف كاذب، الا انه يظل من الحقارة والوضاعة والانحطاط المؤلم حقاً، ان يستشهد بمن لم ......





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