الصحة تصدر بيانا بشأن السلالة الثالثة من كورونا وتحذر!

2021/06/24 | 21:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة، الخميس، بدأ الموجة الثالثة من كورونا في العراق، مشيرة إلى انها قد تكون اشد من الموجتين السابقتين، مؤكدة على أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (24 حزيران 2021)، انه "من خلال متابعة وضع الوبائي من قبل ذوي الاختصاص في وزارة الصحة ومن خلال المؤشرات الوبائية يبين أنه لا زال الوباء نشطا والتحورات في السلالات مستمرة مهددة المجتمع الدولي باجمعه حيث بدات الموجة الثالثة في بلدنا وفي البلدان المجاورة وفي دول العالم بالرغم من النسب المتقدمة التي حققتها البلدان في تلقيح مواطنيها، ذلك يدل بدون ادنى شك ألا بديل من الإجراءات الوقائية في الوقت الحاضر حتى مع وجود اللقاح الذي يعطي مناعة جيدة ضد الإصابة الشديدة ولكن في نفس الوقت لا يمنع من نقل الوباء من انسان الى اخر".

وأضاف، ان "الارتفاع في معدلات الاصابة في بلدنا ينذر بموجة ثالثة قد تكون اشد من الموجتين السابقتين مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها سواء من قبل المؤسسات الصحية بتوفير كافة المستلزمات الضرورية الوقائية والعلاجية ومن قبل المواطنين بالالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاسراع بالتوجه الى المؤسسات الصحية لتلقي اللقاح سيما وان كميات اللقاح ستتوفر بشكل مضاعف وبكميات كبيرة في الاسابيع القادمة".

وتابعت الوزارة: "لذا نناشد جميع رموز المجتمع الدينية والسياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني ببذل المزيد من الجهود لحث المجتمع على الالتزام بالإجراءات الوقائية وحثهم على تلقي اللقاح لأنه السبيل الوحيد لردع هذا الوباء الخطير وتقليل الإصابات والوفيات فإن الدول التي بلغت نسب التغطية باللقاحات فيها مستويات عالية استمرت بتسجيل الإصابات لكنها اقل خطورة في معظمها ولا يحتاج المصاب دخول المستشفى وكذلك شهدت انخفاضا واضحا في معدل الوفيات".

كما دعت الوزارة بحسب بيانها "القنوات الاعلامية والمدونين في منصات التواصل الاجتماعي بذل المزيد من جهود التوعية الصحية لرفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع حول الإجراءات الوقائية والمتمثلة بصورة خاصة بارتداء الكمام والتباعد البدني واجتناب الاماكن المزدحمة ما امكن ذلك اضافة الى حثهم على تلقي اللقاح من منافذ التلقيح المنتشرة بالبلاد".

وزادت، "كما نهيب بكافة الوزارات والدوائر الحكومية والاهلية بحث منتسبيها على تلقي اللقاح والالتزام التام بالاجراءات الوقائية وعدم السماح للموظفين بالدوام بدون الالتزام بارتداء الكمام والتباعد البدني".

وأكملت "كل الشكر والتقدير لابطال الجيش الابيض الذين لم يهنوا ولم يحزنوا ولم يتباطأوا بتقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية على مدار السنة والنصف الماضية وما يزالون مستمرين ببذل المزيد لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة للمواطنين حيث تؤكد الوزارة جاهزية مؤسساتها وملاكاتها للتعامل مع اي زيادة محتملة في أعداد الإصابات وكما نشكر جميع الوزارات والجهات التي ساندت وزارة الصحة في معركتها المشرفة ضد هذه الجائحة الخطيرة ونتمنى منهم الاستمرار بتقديم الدعم المناسب لتقليل العبء على مؤسساتنا الصحية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعلنت وزارة الصحة، تسجيل اكثر من 6000 اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وذكر بيان للوزارة، انه تم تسجيل 6093 إصابة جديدة وشفاء 4030 حالة، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة وتلقي 27108 أشخاص للقاح كورونا في يوم واحد.

A.A

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