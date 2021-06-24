الخارجية الأميركية: هوية الرئيس الإيراني لن تؤثر على أمننا القومي

2021/06/24 | 21:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخارجية الأميركية، الخميس، إن هوية الرئيس الإيراني لن يكون لها أثر على أمن واشنطن القومي، وفق ما نقل مراسل الحرة عن مسؤول بالوزارة.

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