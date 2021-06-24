2021/06/24 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أودع نيجيري، يبلغ 34 عاما يقيم في هولندا، السجن في بلجيكا، للاشتباه بابتزازه امرأة ماديا بعد إغوائها عبر الإنترنت ثم التخطيط لقتل زوجها بالسم، على ما أعلنت النيابة العامة في مدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر الانترنت..



رجل أغوى سيدة وسرق مالها وحرضها على تسميم زوجها المركز الخبري الوطني.

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