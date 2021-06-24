الصحة تصدر تحذيرا جديدا يخص كورونا

2021/06/24 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تحذيرا جديدا يخص كورونا، مبينة ان الارتفاع في معدلات الاصابة في العراق ينذر بموجة ثالثة قد تكون اشد من الموجتين السابقتين مما يستدعي أخذ الاحتياطات […]

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