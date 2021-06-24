الانتخابات الايرانية: مؤشر على تقلص القاعدة الاجتماعية للنظام - عادل حبه

2021/06/24 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه لابد عند الحديث عن أية انتخابات تجري في ظل النظام الديني القائم في إيران، الإشارة إلى مؤسسة الحكم فيها، أي الدولة العميقة والحكومة السرية وحكومة الظل التي تشكل النواة الاحتكارية الرئيسية للحكم في إيران حالياً.



وتتكون هذه الحكومة من مقر المرشد (ولي الفقيه) ومؤسسة الإمام الرضا الإقتصادية الضخمة ومؤسسة الحرس الثوري والتعبئة العسكرية والاقتصادية الضخمة ومؤسسة المستضعفين الاقتصادية ومجلس الحراسة ال ......





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