تحذيرات جديدة من الصحة

2021/06/24 | 21:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تحذيرا جديدا يخص كورونا، مبينة ان الارتفاع في معدلات الاصابة في بلدنا ينذر بموجة ثالثة قد تكون اشد من الموجتين السابقتين مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة.وقالت الوزارة في بيان، انه “من خلال متابعة وضع الوبائي من قبل ذوي الاختصاص في وزارة الصحة ومن خلال المؤشرات الوبائية يبين […]

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