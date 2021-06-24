2021/06/24 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: الارتفاع في معدلات الإصابة بكورونا ينذر بموجة ثالثة

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