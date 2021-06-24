التربية النيابية: حل مشكلة الأبنية المدرسية يحتاج ثلاث حكومات متعاقبة

2021/06/24 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديكشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن توجه حقيقي لحل مشكلة الأبنية الدراسية، فيما أشارت إلى أن حلها يحتاج لجهد ثلاث حكومات متعاقبة.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التربية تعاني من أهم المشاكل وهي نقص الأبنية المدرسية، وبعد التواصل مع مديرية التخطيط في الوزارة والمديريات في المحافظات تبين أن الوزارة تحتاج الى 10 ــ 12 ألف مدرسة لسد هذا النقص"، مشيراً الى أنه "تم تخصيص مبلغ تريليون دينار لبناء المدارس في موازنة العام 2019 وتمت إحالة الكثير من المدارس في المحافظات بحسب هذه الفقرة".وأضاف، أنه "في موازنة العام الحالي تم أيضاً تضمين فقرة بناء ألف مدرسة ضمن الاتفاقية الصينة"، لافتاً الى أن "هناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ هذه الفقرة والعمل ماض بصورة إيجابية".وأوضح الياسري أن "حل مشكلة الأبنية المدرسية يحتاج الى جهد ثلاث حكومات متعاقبة، إن كان هناك توجه حقيقي لحل هذه المشكلة".

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