التربية النيابية: تم تضمين فقرة في الموازنة لبناء ألف مدرسة

2021/06/24 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، تم تضمين فقرة بناء ألف مدرسة في موازنة العام الحالي، فيما أشارت إلى أن حلها يحتاج لجهد ثلاث حكومات متعاقبة.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري […]

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