الصحة: الارتفاع في معدلات الاصابة بكورونا ينذر بموجة ثالثة أشد من السابقتين

2021/06/24 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من موجة ثالثة لفيروس كورونا في العراق، أشد من الموجتين السابقتين، بسبب الارتفاع في معدلات الاصابة، داعية إلى تلقي اللقاح لأنه السبيل الوحيد لردع هذا الوباء الخطير وتقليل الإصابات والوفيات.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال متابعة الوضع الوبائي من …

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