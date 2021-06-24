النتائج النهائية للسادس الابتدائي الخارجي ومحو الامية لتربية ذي قار

2021/06/24 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية لتربية ذي قار لمرحلة السادس الابتدائي (الخارجي و محو الامية) الدور الاول.النتائج النهائية للسادس الابتدائي لتربية ذي قار

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