العراق الإمارات يوقعان أضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة

2021/06/24 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الخميس، التوقيع مع دولة الامارات، على أضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة، لتوليد 2000 ميكا واط.وقال إسماعيل، خلال رعايته لحفل التوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة مصدر الاماراتية على عقد توليد 2000 ميكا واط من خلال اقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب …

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