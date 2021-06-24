2021/06/24 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ديموقراطيين وجمهورين حول خطة استثمارات ضخمة في البنى التحتية بعد أشهر من المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن التوصل لاتفاق بشأن خطة استثمارات ضخمة في البنى التحتية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن التوصل لاتفاق بشأن خطة استثمارات ضخمة في البنى التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).