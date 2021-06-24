طائرات تركية تقصف مشروعاً للمواشي في قضاء آميدي

2021/06/24 | 22:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية، يوم الخميس 24/6/2021، مشروعا لتربية المواشي في قضاء آميدي بمحافظة دهوك.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان طائرات حربية تركية قصفت مشروعا لتربية المواشي في قرية ديرش التابعة لقضاء آميدي بمحافظة دهوك.

واضاف المصدر: ان القصف اسفر عن نفوق اكثر من 100 رأس من المواشي والحاق اضرار مادية بالمشروع تقدر بـ80 مليون دينار عراقي.

هذا قامت الطائرت والمدفعية التركية،يوم الخميس، بقصف عدة مناطق حدودية في محافظة دهوك.

PUKmedia خاص

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