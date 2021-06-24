أختتام بطولة كروية في دوبز

2021/06/24 | 22:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختتمت في قضاء دوبز بطولة دوري شبيبة دوبز للاتحاد الوطني الكوردستاني بكرة القدم.

وكانت المباراة النهائية بين فريقي الرفاعي وكارينا وحضرها خالد يابه مسؤول لجنة تنظيمات دوبز للاتحاد الوطني الكوردستاني وكوادر واعضاء اللجنة وجمهور غفير.

وانتهت المباراة لصالح فريق كارينا وفاز بدرع البطولة وبعد الأنتهاء وزعت الجوائز والهدايا على الفرق الفائزة والحكام المشرفين والمنضمين لهذه البطولة.

PUKmedia عمر اواره

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