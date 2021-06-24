التخطيط تعلن عن خطتها لإصلاح الواقع العراقي

2021/06/24 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن خطة مستجيبة للواقع والتحديات تحت مسمى الاصلاح والتعافي، مكملة لخطة التنمية الخمسية لعام 2018 – 2022 و تنفذ حتى منتصف عام 2023.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الخطة الجديدة تعد مكملة لخطة التنمية الخمسية لعام 2018 - 2022 التي اخذت بنظر الاعتبار الظروف التي مرَّ بها العراق بجائحة كورونا والازمة المالية وتداعياتها".

وأضاف أن "الخطة تقوم على 3 محاور اساسية، تتضمن دعم وتطوير القطاع الخاص وتنويع مصادر الاقتصاد بشكل عام، والثاني هو الاجتماعي المتعلق بالخدمات والبنى التحتية التي من ضمنها الصحة والتعليم والسكن وعودة النازحين، اما الاخير فيشمل التنمية المكانية او معالجة الفجوات التنموية في العراق طبقا للخرائط او الرؤية التي وضعتها الوزارة في وقت سابق".

وأوضح الهنداوي أن "المحور الاساسي في هذه الخطط هو الشباب، لأنهم شريحة واسعة جدا تصل نسبتها في المجتمع إلى 68 % من سكان البلد، اذ يوجد توجه لاستيعابها ضمن الخطة التنموية وتبني سياسات بعيدة المدى وخلق شراكات حقيقية بين القطاعين الخاص والعام لتوليد فرص عمل وتحسين قطاع الصحة والتعليم والاساسيات في الحياة".

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