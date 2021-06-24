دولة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 143 عاماً

2021/06/24 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

سجلت العاصمة الروسية موسكو ، اليوم الخميس ، أعلى درجة حرارة تشهدها المدينة بفصل الصيف منذ 143 عاماً.

وقال رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية: "الرقم القياسي لهذا اليوم والمسجل في عام 1948 تم تجاوزه.



في محطة (ف د إن خا) بلغت درجة الحرارة اليوم الخميس 33.8 مئوية، وهذا يعني أن الرقم القياسي الذي سجل على مدى 143 عاما من الرصد وهو 33.5 درجة مئوية قد تم تجاوزه اليوم".

ولفت فيلفاند إلى أنه تم تسجيل واقعة تجاوز الرقم القياسي فقط، وستعرف قيمة درجة الحرارة القصوى بحلول المساء

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