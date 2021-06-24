الحلبوسي يلتقي في باريس وزيرة الجيوش الفرنسية ويؤكد اهمية دعم الحكومة العراقية في المجال العسكري/ موسع

2021/06/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مبنى وزارة الدفاع الفرنسية بباريس وعقبها جلسة مباحثات.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على دعم الحكومة العراقية في المجال العسكري لتعزيز قدرات الجيش العراقي، واستمرار جهود التحالف الدولي لإسناد العراق في الدعم الفني واللوجستي والاستخباري، للقضاء على الإرهاب والتطرف،كذلك ناقش اللقاء ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية في العراق.وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية دعمَ بلادها الكامل لسيادة العراق وحفظ استقراره، والحرص على تعزيز سبل التعاون الاستراتيجي وتمتين العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا./انتهى9

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