رئيس مجلس النواب يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية

2021/06/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مبنى وزارة الدفاع الفرنسية وعقبها جلسة مباحثات./انتهى9

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