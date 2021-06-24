2021/06/24 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب منتخب العراق للشباب على نظيره اللبناني، اليوم الخميس، بهدفين مقابل لا شيء في بطولة العرب للشباب المقامة في مصر، ضمن الجولة الثانية.

وسجل الهدف الاول لمنتخب العراق للشباب اللاعب المغترب بلند حسن في الدقيقة 16 من شوط المباراة الاول، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب علي تركي بالدقيقة 83 من شوط المباراة الثاني.

ومن المؤمل ان يلتقي منتخب شباب العراق بالمنتخب السنغالي الذي ضمن التأهل بالمرتبة الاولى بعد فوزه على جزر القمر بخمسة اهداف مقابل هدفا واحد.

وسيكون العراق امام مهمة صعبة بمواجهة السنغال بحسب المختصين.

وكان العراق خسر مباراته الماضية امام جزر القمر بأربعة اهداف مقابل ثلاثة لصالح جزر القمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب العراق يهزم لبنان في كأس العرب للشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب العراق يهزم لبنان في كأس العرب للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).