الحلبوسي يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية ملف حفظ أمن البعثات الدبلوماسية في العراق

2021/06/24 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حفظ أمن البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مبنى وزارة الدفاع الفرنسية وعقبها جلسة مباحثات”.

واضاف البيان، “بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على دعم الحكومة العراقية في المجال العسكري لتعزيز قدرات الجيش العراقي، واستمرار جهود التحالف الدولي لإسناد العراق في الدعم الفني واللوجستي والاستخباري، للقضاء على الإرهاب والتطرف، اضافة الى مناقشة ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية في العراق”.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، بحسب البيان، “دعمَ بلادها الكامل لسيادة العراق وحفظ استقراره، والحرص على تعزيز سبل التعاون الاستراتيجي وتمتين العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا”.

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