2021/06/24 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: الحكومة الحالية أتت لحقن دماء العراقيين

الكاظمي: واجهنا سنة من التحديات ومحاولات عرقلة الإصلاح

الكاظمي: كان هناك توتر يريد أن يجعل العراق ساحة لصراع بين الدول

الكاظمي: تشرين قدمت أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحىالكاظمي: اخترت طريق إحتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات تقام ببيئة آمنة

الكاظمي: اتخذنا قرارات شديدة والعراق يحتاج لاعادة بناء الدولة

الكاظمي: نريد إصلاح البلاد

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