الكاظمي: قبلنا تحدي تولي تلك الحكومة للحفاظ على دماء العراقيين من ’الحرب الأهلية’

2021/06/24 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، إن العراق كان مقبلاً على حرب أهلية، وقبلنا تولي تلك الحكومة للحفاظ على دماء العراقيين.

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وأوضح الكاظمي في حوار اجراه معه الزميل كريم حمادي تابعه "ناس"، (24 حزيران 2021)، أن "الظروف التي اتت بهذه الحكومة هي 17 سنة من الفوضى والفساد وحرب داعش والسلاح المنفلت، وحراك تشرين هي من انتجت هذه الحكومة".

وأضاف، أن "الحكومة هذه عمرها ليس 17 سنة بل سنة واحدة، وقبلنا بهذا التحدي لحقن دماء العراقيين"، مبيناً أن "العراق كان مقبلا أو على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين بالمنطقة".

وتابع، "واجهنا سنة من التحديات ومحاولات عرقلة الاصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة".

وأشار إلى أن "هناك توتراً كبيراً كان من المحتمل أن يجري على أرض العراق بين إيران وأميركا، وكان يمكن ان يحول العراق لساحة خلفية لهذا الصراع".

وبيّن، "كان هناك خياران أمامنا، الأول هو تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، وانا اخترت طريق الاحتواء وإطفاء النيران من كل الجوانب وإجراء الانتخابات، وقمنا بحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار وتمكنا من حقن دماء الشعب".

وأوضح، أن "الحكومة حاسمة واتخذنا العديد من القرارات المهمة، ولن نغلس بل نبحث عن العدالة وعن مفهوم الدولة كون العراق يحتاج إلى إعادة بناء الدولة".

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