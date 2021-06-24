قراءة في التناصية واستحالة العبث لنص الشاعر مكي النزال - فاطمة الفلاحي

2021/06/24 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي قالت لي النخلةُ المعطاءُ: لا تهُنِ كُن أنت أو فانتبذ ركنًا ولا تكُنِ*أنت الذي أرخص الدنيا لآخرةٍ وأغدق الهطل في دوامة المحنِ*لا تشفقنّ على من قلبهُ حجرٌ *** وإن بكى، وانتبه للماء في اللبنِ أجمع الشعراء والأدباء باختلاف مشاربهم وأفكارهم وأطروحاتهم وتطلُّعاتهم على شيء واحد هو الوطن، وحب الوطن، فكان الحنين إلى الأوطان وذِكْر الديار قاسمًا مشتركًا بينهم، نجد ا ......





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