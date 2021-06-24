الايتمولوجيا بين العلم والعلم المزيف - سعيد الجعفر

2021/06/24 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الجعفر الإيتمولوجي (التأصيل أو التأثيل كما يسميه بعض علماء اللسانيات العرب) مفردة يونانية من مقطعين اتيمو وتعني أصل ولوجي وتعني علم .



وهو علم أصبح ساحة للهواة يدلي كل من شاء بدلوه فبه بينما هو هو في الحقيقة علم صعب يهابه اللسانيون..فأقل متطلباته أن تكون لديك معرفة عامة ببضعة علوم منها اللسانيات (الفونولوجيا بالذات والصرف "المورفولوجيا" وعلموالدلتلة الديكروني، اي تتبع تأريخ كلمة ما) والتأريخ والأركيولو ......





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