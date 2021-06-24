2021/06/24 | 22:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 182267 حالة اصابة، 55097 في اربيل و59783 في السليمانية، و63624 في دهوك و3763 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 170577 حالة، 52828 في اربيل و53558 في السليمانية و60598 في دهوك و3593 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4439 حالة، 1203 منها في اربيل و2037 في السليمانية و1048 في دهوك، و151 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 7251 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 1066 في اربيل و4188 في السليمانية و1978 في دهوك و19 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 170 الف حالة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 170 الف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).