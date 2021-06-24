تحذير من خروقات تؤذي

2021/06/24 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب أيوب الربيعي، الخميس، عن جهود لاحتواء الخروقات الامنية في ديالى.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى شهدت سلسلة خروقات امنية في الاسابيع الماضية سواء في الوقف او حمرين او حاوي العظيم وتسببت في سقوط ضحايا بينهم عناصر امنية"، مؤكدا بان "اسبابا عدة تقف وراء تلك الخروقات ابرزها نشاط خلايا داعش والتي تكن مدعومة من اجندات خارجية هدفها الاول والاخير احداث حالة من عدم الاستقرار ".

واضاف الربيعي انه "تم استبدل بعض القطعات العسكرية واعادة الانتشار لاحتواء الخروقات وتعزيز الاستقرار الامني مؤكدا بان تغيير القيادات في المناطق التي تتكرر بها خروقات امر وارد جدا من خلال اعطاء المهام لقيادات اكثر خبرة لكن تبقى التضاريس المعقدة وخاصة الوقف وعدم وجود طرق للتوغل في العمق اسباب مهمة لتكرار الخروقات".

واشار الى ان "الخروقات تتركز في مناطق محددة في ديالى والوضع الامني في اغلب المدن مستقر وجيد لكن يجب السعي لاحتواء الخروقات ومنع تكرارها".

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