2021/06/24 | 22:35 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 24 يونيو 2021 | 10:17 مساءً | عدد القراءات : 16

خالد الأسدي يدعو لاعفاء فقراء الشعب من فوائد القروض

دعا رئيس ائتلاف العمق الوطني خالد الاسدي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اعفاء فقراء الشعب العراقي من ديونهم المستحقة والتي ادت بهم الى وضع كارثي.





وقال الاسدي في بيان صحفي تلقته "عين العراق نيوز" نؤكد ضرورة" اعفاء فقراء الشعب العراقي من ديونهم المستحقة والتي ادت بهم الى وضع كارثي.



نتيجة تراكم الفوائد والتي اثقلت عاتق الناس لذا اطالب مجلس الوزارء باعفاء المقترضين الفقراء من فوائد القروض واعادة جدولة السداد لمدد اضافية للتخفيف عن ابناء شعبنا ".





وتابع "لاسيما مع الزيادة الكبيرة في اسعار السلع والبضائع التي جاءت نتيجة زيادة سعر صرف العملات الاجنبية قبالة الدينار العراقي".

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