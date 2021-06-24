الكاظمي: شركات عملاقة ستنفذ مشروع الرفيل

2021/06/24 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: الحكومة الحالية أتت لحقن دماء العراقيين

الكاظمي: واجهنا سنة من التحديات ومحاولات عرقلة الإصلاح

الكاظمي: كان هناك توتر يريد أن يجعل العراق ساحة لصراع بين الدول

الكاظمي: تشرين قدمت أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحىالكاظمي: اخترت طريق إحتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات تقام ببيئة آمنة

الكاظمي: اتخذنا قرارات شديدة والعراق يحتاج لاعادة بناء الدولة

الكاظمي: نريد إصلاح البلاد

الكاظمي: لن نعمل على تسويق إنتاج الحكومة بل تهمنا النتيجةالكاظمي: التقرير الحكومي أعد من قبل خبراء بينهم دوليونالكاظمي: الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في عام2022الكاظمي: لدينا مشروع لبناء 43 مستشفى في عموم البلادالكاظمي: نفذنا أكثر من 30 ألف مذكرة اعتقالالكاظمي: العراق استعاد حضوره الدولي والإقليميالكاظمي: إجراءات الحكومة لدعم الفقراء بعد رفع سعر الصرف تم تغييرها في البرلمانالكاظمي: لجنة مكافحة الفساد تعرضت للتشويهالكاظمي: لن نتوقف عن محاربة الفسادالكاظمي: مشروع بسماية توقف بسبب مشاكل حقيقية بينها الأقساط المبالغ بهاالكاظمي: شركات عملاقة ستنفذ مشروع الرفيل

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