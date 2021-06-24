الكاظمي يتحدث عن لجنة مكافحة الفساد: تواجه اتهامات باطلة

2021/06/24 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، وجود حالات تعذيب لأي معتقل بتهمة الفساد.

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وأوضح الكاظمي خلال لقاء اجراه معه الزميل كريم حمادي تابعه "ناس"، (24 حزيران 2021)، أن "التقارير الطبية أوضحت عدم وجود أي تعذيب لأي معتقل بالفساد".

وأضاف، أن "المعتقلين كانوا يلتقون بعوائلهم، والاعتقالات لم تجر ِ وفق محاصصة مكوناتية وطائفية، وأثبتنا ذلك بقوائم وأسماء للمشككين".

وبين، "يجب أن نعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي؛ لذلك حاربنا الفساد والسلاح المنفلت، ولم نتردد بإجراءاتنا رغم كل الظروف".

ولفت إلى أن "مشروع محاربة الفساد مشروع طويل ويحتاج الى تشريعات جديدة، وسنستمر بالعمل بكل قوة حتى الوصول الى نتائج".

من جانب آخر قال الكاظمي، إن "مشروع بسماية توقف بسبب مشاكل حقيقية منذ تأسيسه، وهناك تقصير من قبل الدولة في إدارة هذا الملف وكان لا يوجد إقبال حقيقي للشراء في بسماية".

وأضاف، "اكتشفنا وجود مشاكل في المشروع منها الاقساط، والقروض عالية، وعالجنا الأمور وبدأت المعادلة بالتغير".

وتابع، "حتى اللحظة بيعت 35 ألف شقة وسيتم تسليمها قريبا لمواطنين وموظفين خلال الأيام المقبلة".

وبين، "خفضنا الدفعة الأولى من 25 إلى 10 بالمئة، والفوائد من 4 إلى 2".

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