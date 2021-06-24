محافظ ذي قار يشكل قوة امنية خاصة لهذا الغرض

2021/06/24 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

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اعلن محافظ ذي قار "أحمد غني الخفاجي"، الخميس، عن تشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الشركات والمستثمرين العاملين في ارجاء المحافظة من أي ضغوط أو ابتزازات يتعرضون لها أثناء ممارسة اعمالهم.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (24 حزيران 2021)، أن "أدارة المحافظة وبالتنسيق التام مع قيادة عمليات سومر ومديرية شرطة ذي قار والمنشآت، شكلت قوة مشتركة تتولى تأمين الشركات الاستثمارية والشركات المنفذة للمشاريع الخدمية من أي ممارسات خارج نطاق القانون".

واضاف، أن " مهمة هذه القوة الأمنية ستكون محصورة بمتابعة أي مخاطر يتعرض لها المستثمرون او كوادر الشركات العاملة، وأن هذه القوة ستقوم بأنفاذ القانون بحق أي جهة أو أفراد يقومون بالتعرض لهذه الشركات".

واوضح، أن " ذي قار ستتحول الى بيئة آمنة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بتنفيذ اعمال تخدم المواطن، ولن يسمح لأي جهة بتعكير صفو الأمن مهما كانت".

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